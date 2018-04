Rastatt – Einbruch ohne Diebesgut

Rastatt (ots) – In einem Geschäft in der Rauentaler Straße wurde in der Nacht auf Donnerstag der Einbruchsalarm ausgelöst. Ersten Erkenntnissen nach warf eine bislang unbekannte Person die Glasscheibe eines Fensters des Ladens ein und löste so den Alarm aus. Nach bisherigen Ermittlungen gelang es dem Unbekannten jedoch nicht, ins Innere des Geschäfts einzudringen. Der Sachschaden begrenzt sich somit auf etwa 500 Euro. Die Beamten des Polizeireviers Rastatt haben die Ermittlungen aufgenommen.

