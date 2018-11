Rastatt – Einbrüche auf dem Weihnachtsmarkt, Zeugen gesucht

Anzeige

Rastatt (ots) – In mehrere Verkaufsstände des Weihnachtsmarktes sind Unbekannte in den frühen Sonntagmorgenstunden eingedrungen. Aus drei Ständen wurden hierbei unter anderem etwa 50 Lebkuchenherzen, rund 30 Gläser einer beliebten Nussnougat-Creme, eine Vielzahl an Bierflaschen und eine Küchenmaschine entwendet. Die Langfinger sind zwischen 2 Uhr und 8:30 Uhr in die Stände eingebrochen und beschädigten diese dabei. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 4.000 Euro. Die Beamten des Polizeireviers Rastatt haben nach der Spurensicherung die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Taten geben können, werden gebeten, sich mit den Ermittlern unter der Telefonnummer 07222 761-0 in Verbindung zu setzen.

