Rastatt – Eindeutig zu viel

Rastatt (ots) – Beamte des Polizeireviers Rastatt mussten am späten Dienstagabend die Fahrt eines 53-Jährigen in der Zaystraße beenden. Der Mann wurde mit deutlich über zwei Promille am Steuer seines VW kontrolliert. Nach Auswertung einer erhobenen Blutprobe droht dem Autofahrer ein längeres Fahrverbot auf deutschen Straßen und eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr. Der in Ungarn ausgestellte Führerschein wurde an Ort und Stelle einbehalten. /pb

