Rastatt – Eine kleine Pause

Offenburg (ots) – Ein wenig verdutzt waren die Beamten des Polizeireviers Rastatt, als sie einen 27-Jährigen am Dienstagnachmittag in der Finkenstraße nahezu unbekleidet in seinem geparkten VW vorfanden. Bei dem Mann konnten gegen 16 Uhr deutliche Anzeichen auf Betäubungsmittelkonsum festgestellt werden. Dieser erklärte sich dahingehend, nur eine Pause in seinem Wagen zu machen und die Kleider aufgrund der Hitze ausgezogen zu haben. Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs und seines mitgeführtem Rucksack gelangte ein kleiner Vorrat an Drogen des Leichtbekleideten ans Tagelicht. Da die Fahrtüchtigkeit des 27-Jährigen offensichtlich nicht mehr gewährleistet war, wurden seine Autoschlüssel einbehalten. Ihm droht nun eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

