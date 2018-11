Rastatt – Eine Leichtverletzte und hoher Sachschaden

Anzeige

Rastatt (ots) – Rund 45 Minuten war am späten Dienstagnachmittag die Kreuzung der Badener Straße zur Kehler Straße nach einem Unfall blockiert. Während eine 26 Jahre alte Audi-Fahrerin kurz nach 17 Uhr auf der Badener Straße auf die Linksabbiegespur in Richtung L 75 wechseln wollte, kam aus einer Hofeinfahrt ein Transporter herausgefahren. Die Mittzwanziger trug durch die folgende Kollision leichte Verletzungen davon. Ihr Audi musste an den Abschlepphaken. An den Fahrzeugen muss mit einem Gesamtschaden von etwa 15.000 Euro gerechnet werden. Einsatzkräfte der Feuerwehr Rastatt unterstützten die Reinigungsarbeiten an der Unfallstelle.

