Rastatt – Eingestiegen

Rastatt (ots) – Noch unbekannte Langfinger verschafften sich am Sonntagnachmittag Zugang zu den `vier Wänden` eines Mannes in der Josefstraße. Nachdem die Langfinger durch ihr gewaltsames Eindringen einen Sachschaden von rund 150 Euro verursacht hatten, entwendeten sie im Inneren einige persönliche Gegenstände und entwischten unerkannt. Der entstandene Diebstahlsschaden wird auf rund 200 Euro geschätzt. Die Beamten des Polizeireviers in Rastatt haben die Ermittlungen aufgenommen. /ma

