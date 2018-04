Rastatt – Ende einer Probefahrt

Rastatt (ots) – Die Probefahrt in einem BMW X5 endete für einen 24-Jährigen am frühen Montagabend mit einem Feuerwehr- und Polizeieinsatz in der Neptunstraße. Dort begann der SUV des Mittzwanzigers gegen 19 Uhr heftig zu qualmen und ging nur kurz darauf in Flammen auf. Nach dem Eintreffen der hinzugerufenen Einsatzkräfte der Feuerwehr konnte das Feuer zwar schnell gelöscht werden, ein Totalschaden in Höhe von über 20.000 Euro war jedoch nicht mehr vermeidbar. Verletzt wurde niemand. Die Ursache des Brandes könnte in einem technischen Defekt zu finden sein.

