Rastatt – Ermittlungen nach Auseinandersetzung eingeleitet

Anzeige

Rastatt (ots) – Wegen einer gefährlichen Körperverletzung mussten die Beamten des Polizeireviers Rastatt am Dienstagmorgen Ermittlungen einleiten. Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll ein 37-jähriger, sichtlich alkoholisierter Mann gegen 10 Uhr in der Bahnhofstraße Passanten angepöbelt haben. Das bewegte einen Anwohner offenbar dazu, mit einem stockähnlichen Sportgerät auf die Straße zu treten um die Pöbeleien zu beenden. Nachdem auch der Tatverdächtige durch den 37 Jahre alten Mann angespuckt und angepöbelt worden sei, schlug dieser offenbar mit dem Sportgerät zu und verletzte den Enddreißiger am Arm. Durch die alarmierten Beamten konnte der Verdächtige in seiner Wohnung angetroffen werden, wo er das vermeintliche Tatwerkzeug freiwillig herausgab.

/rs

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg Telefon: 0781-211211 E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4584177 OTS: Polizeipräsidium Offenburg

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4584177