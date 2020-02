Rastatt – Ermittlungen wegen Diebstahl

Anzeige

Rastatt (ots) – Gegen vier Männer im Alter zwischen 19 und 36 Jahren ermitteln nun die Polizei, nachdem sie im Verdacht stehen, am Donnerstagnachmittag in einem Drogeriemarkt einen gemeinschaftlichen Diebstahl begangen zu haben. Gegen 16:20 Uhr entnahmen sie dabei mehrere Parfums aus der Auslage. Als der 19-Jährige das Ladengeschäft verlassen wollte, schlug der Diebstahlsalarm an. Einer Verkäuferin gelang es nicht mehr, den Heranwachsenden festzuhalten. Auf den Diebstahl der drei anderen aufmerksam geworden, stellte sie sich diesen in den Weg, um deren Flucht zu verhindern. Einer des Trios, ein 29-Jähriger, soll dabei die Angestellte gepackt und zur Seite gestoßen haben. Auch diesen dreien gelang im Anschluss die Flucht, währenddessen sie ihre Beute offen in den Händen trugen. Anhand der Videoüberwachung konnten die Beamten des Polizeireviers Rastatt die Tatverdächtigen identifizieren und nur wenig später in einer Wohnung vorläufig festnehmen. Die Ermittlungen dauern an. Die mutmaßlichen Diebe erwarten nun Strafverfahren wegen Diebstahls. /rs

