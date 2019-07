Rastatt – Europaletten entzündet, gibt es Zeugen?

Anzeige

Rastatt (ots) – Ein Feuerausbruch auf dem Außengelände eines Baumarkts in der Straße „Im Wöhr“ hat am Donnerstagabend einen Feuerwehr- und Polizeieinsatz ausgelöst. Wie die Wehrleute aus Rastatt vor Ort feststellen mussten, waren dort kurz vor 19:30 Uhr mehrere Europaletten in Brand geraten. Die Ermittler gehen derzeit von einer mutwilligen Entzündung aus. Eine Gefahr für das angrenzende Gebäude hatte nicht bestanden. Die Höhe des verursachten Sachschadens ist noch unklar. Die Beamten des örtlichen Polizeireviers haben ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung durch Brandlegung eingeleitet und bitten unter der Rufnummer: 07222 761-0 um Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen und/oder Personen. Verletzt wurde niemand.

