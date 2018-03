Rastatt – Fachmännisch abmontiert

Rastatt (ots) – Ein Unbekannter hat sich zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen an zwei Mercedes-Sprinter in der Rotackerstraße zu schaffen gemacht. Hierzu überstieg der Einbrecher den Zaun einer Fensterbau-Firma und montierte an den ausgewählten Fahrzeugen jeweils den Rußpartikelfilter fachmännisch ab und verschwand mit der Beute ins Nirgendwo. Der Wert der beiden Fahrzeugteile beläuft sich auf etwa 2.000 Euro. Die Beamten des Polizeireviers Rastatt haben die Ermittlungen aufgenommen.

