Rastatt – Fahrer von beschädigten Kleinbus/Sprinter gesucht

Rastatt (ots) – Die Beamten des Polizeireviers Rastatt sind auf der Suche nach dem Fahrer oder Halter eines weißen Kleinbusses, dessen linker Außenspiegel am Donnerstagvormittag in der Lucian-Reich-Straße von dem 79 Jahre alten Fahrer eines VW-Busses gestreift wurde. Eventuell wurde das Fahrzeug hierdurch leicht beschädigt. Der geparkte Kleinbus, möglicherweise ein Sprinter, war gegen 11 Uhr vor dem Anwesen Nummer 39 abgestellt. Als der Unfallverursacher das Malheur gegen 15 Uhr beim Polizeirevier meldete, war der Kleinbus bereits weggefahren. Der Fahrer des nun gesuchten Fahrzeugs oder Zeugen, die Hinweise zum Fahrzeug oder zum amtlichen Kennzeichen geben können, setzten sich bitte unter der Rufnummer: 07222 761-0 mit den Ermittlern in Verbindung.

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4267215