Rastatt – Fahrraddiebstahl/ Zeugenaufruf

Fahrrad Ragazzi



Rastatt (ots) – Das Polizeirevier Rastatt hat drei entwendete Fahrräder sichergestellt, die nicht zugeordnet werden können. Sie wurden weder als gestohlen gemeldet, noch werden sie von ihren ehemaligen Besitzern vermisst. Die Ermittlungen sind auf Zeugenaussagen gestützt. Es handelt sich hierbei um zwei Mountain-Bikes. Eines von „Sport Series Focus“ in schwarz-weiß mit einem roten Strich auf dem Oberrohr und eines von „Bulls Sharptail“ in schwarz-blau. Das dritte Rad ist ein Damenrad von „Ragazzi“ in violet. Personen, die Hinweise zu den Besitzern der Räder geben können, werden gebeten sich unter 07222/761-0 bei der zuständigen Dienststelle zu melden.

/nl

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/3924804