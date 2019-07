Rastatt – Fahrräder gestohlen – Zeugenaufruf

Anzeige

Rastatt (ots) – Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung durch Beamte des Polizeireviers Rastatt konnten diese mutmaßliche Fahrraddiebe am Dienstagabend am Rastatter Bahnhof nicht mehr ausfindig machen. Zeugen meldeten kurz vor 18.30 Uhr, dass vier Jugendliche im Alter von etwa 13 bis 14 Jahren an Fahrrädern hantierten, gewaltsam Körbe herunterrissen und die Velos entwendeten. Eine der Personen soll ein rotes T-Shirt getragen haben. Beim Eintreffen der Beamten konnten diese zwei zurückgelassene Schlösser und Fahrradkörbe auffinden. Den Jugendlichen gelang allerdings unerkannt die Flucht. Nun suchen die Ermittler weitere Zeugen. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer: 07222 761-0 bei den Ermittlern zu melden.

/ma

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 – 211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4314358