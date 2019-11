Rastatt – Familienstreit

Anzeige

Rastatt (ots) – Ein Familienstreit, bei dem laut Mitteilung des Anrufers auch ein Messer im Spiel gewesen sein soll, hat in der Nacht auf Donnerstag zu einem Polizeieinsatz geführt. Mehrere Streifenbesatzungen, auch umliegender Polizeireviere, machten sich kurz vor 3 Uhr auf den Weg in Richtung Oststadt. Wie sich vor Ort zeigte, befand sich ein alkoholisierter Mann in einer emotionalen Ausnahmesituation und konnten von den Polizeikräften beruhigt werden. Verletzt wurde niemand. Zu strafbaren Handlungen ist es nicht gekommen. Der Mann wurde in eine Fachklinik gebracht.

