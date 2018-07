Rastatt – Fassade durch Feuer beschädigt

Rastatt (ots) – Was genau heute Mittag in der Kapellenstraße zu einem Brand geführt hatte, ist noch nicht eindeutig geklärt. Fest steht bislang, dass ein Buschwerk unweit eines Restaurants kurz nach 14 Uhr Feuer fing und so Feuerwehr und Polizei auf den Plan rief. Nachdem die Flammen die Fassade des Gebäudes in Mitleidenschaft gezogen und hierdurch einen Sachschaden von rund 40.000 Euro verursacht hatten, gelang es den Wehrleuten, den Brand abzulöschen. Personen wurden bei dem Vorfall nicht verletzt. Die Beamten des Polizeireviers Rastatt habend die Ermittlungen aufgenommen.

