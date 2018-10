Rastatt – Flächenbrand

Anzeige

Rastatt (ots) – Ein in Brand stehender Grünstreifen rief in der Nacht auf Mittwoch die Wehrleute aus Rastatt sowie die Beamten des örtlichen Polizeireviers auf den Plan. Mehrere Anrufer meldeten kurz nach Mitternacht einen Flächenbrand im Bereich der Oberwaldstraße. Die Wehrmänner brachten das Feuer schnell unter Kontrolle. Ob das Areal absichtlich in Brand gesteckt wurde, ist nun Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

