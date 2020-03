Rastatt – Flucht endet mit mehrere Strafanzeigen

Anzeige

Rastatt (ots) – Zwei Jugendliche im Alter von 15 und 17 Jahren mussten sich am frühen Donnerstagabend den langen Armen des Gesetzes beugen und sehen nun verschiedenen Strafanzeigen entgegen. Das Duo war kurz nach 17:30 Uhr in der Wilhelm-Busch-Straße ohne Schutzhelm auf einem Roller unterwegs und war hierbei einer Streifenbesatzung des Polizeireviers Rastatt aufgefallen. Trotz mehrfacher Anhaltesignale der Polizisten zogen es die kontaktscheuen Jungs vor, über die Kinkelstraße und den angrenzenden Radweg zum Murgdamm zu flüchten. Einem der Beamten ist es allerdings im Zuge der Verfolgung gelungen, den Sozius festzuhalten. Bei einer Durchsuchung seines mitgeführten Rucksacks konnte bei dem 15-Jährigen ein verbotenes Butterflymesser aufgefunden werden. Dies hat nun eine Strafanzeige wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz zur Folge. Der Fahrer des Gefährts konnte zunächst zu Fuß flüchten, stellte sich aber im Laufe des Abends zusammen mit einem Familienangehörigen beim Polizeirevier Rastatt. Wie sich herausstellte hat der 17-Jährige keine notwendige Fahrerlaubnis für das Zweirad und gelangt diesbezüglich zur Anzeige. Überdies waren die am Roller angebrachten Versicherungskennzeichen ungültig, was ein weiteres Strafverfahren wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz nach sich zieht.

