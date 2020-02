Rastatt – Folgenschwere Vorfahrtsverletzung

Anzeige

Rastatt (ots) – Der 32-jährige Fahrer eines Autotransporters war am heutigen Dienstagmorgen auf der Ottersdorfer Straße (K3769) von Rastatt kommend in Richtung Ottersdorf unterwegs. Im Kreuzungsbereich zur Mercedesstraße soll er nach ersten Erkenntnissen das Rotlicht einer Ampel und zeitgleich die Vorfahrt zweier Verkehrsteilnehmer missachtet haben. Er kollidierte in der Folge mit dem Mercedes eines 36-Jährigen, dessen Wagen durch die Wucht des Aufpralls auf einen in unmittelbarer Nähe befindlichen Radfahrer geschleudert wurde. Der 68 Jahre alte Lenker des Zweirads wurde bei der Kollision schwer verletzt. Er musste durch alarmierte Helfer des Rettungsdienstes in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Pkw-Fahrer trug ebenfalls leicht Blessuren davon. Die ermittelnden Beamten des Verkehrsdienstes Baden-Baden bilanzierten einen Gesamtschaden von rund 50.000 Euro.

