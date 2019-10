Rastatt – Fußball-Frust

Anzeige

Rastatt (ots) – Offenbar hat der Frust und der Ärger über den Verlauf eines Fußballspiels einen mutmaßlichen Fußballfan am Dienstagabend in einer Gaststätte in der Kaiserstraße dazu verleitet, einen anderen Lokalbesucher für die möglicherweise dürftig dargebotene Rasenleistung büßen zu lassen. Ohne Vorwarnung versetzte der emotional aufgeladene Fernsehzuschauer seinem verdutzten Gegenüber einen Faustschlag gegen dessen Auge, sodass dieser kurz nach 23 Uhr ein Krankenhaus aufsuchen musste. Die sich über den langen Fußballabend angestauten knapp drei Promille könnte die Hemmschwelle des Angreifers für seine ’schlagartige‘ Stimmungsschwankung beeinflusst haben. Er muss sich nun wegen Körperverletzung verantworten.

