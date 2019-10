Rastatt – Garagenbrand

Anzeige

Rastatt (ots) – Aus bislang unbekannter Ursache brach am Sonntagabend gegen 20:15 Uhr in einer Garage in der Illerstraße ein Brand aus, was zu einem Feuerwehr- und Polizeieinsatz führte. Durch das Feuer wurde ein dort abgestelltes Boot beschädigt. Ein Übergreifen des Feuers auf die gesamte Garage konnte verhindert werden, indem das Boot samt Anhänger durch die Kräfte der Feuerwehr ins Freie gezogen wurde. Der entstandene Sachschaden beläuft sich, nach ersten Schätzungen auf etwa 17.000 Euro. Verletzte gab es keine. /ar

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4400492