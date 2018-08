Rastatt – Gartenhütten aufgebrochen

Anzeige

Rastatt (ots) – Ein Unbekannter brach zwischen Montagabend und Dienstagabend zwei Hütten in der Gartenanlage an der Jahnallee auf. In einer der Hütten hinterließ er lediglich den Sachschaden und entwendete ersten Erkenntnissen nach nichts. In einer weiteren beschädigte er ebenfalls die Türen und entwendete mehrere Flaschen Alkohol. Die Beamten des Polizeireviers Rastatt haben die Ermittlungen zu dem Unbekannten aufgenommen.

