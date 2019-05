Rastatt – Gasverpuffung

Anzeige

Rastatt (ots) – Eine Gasverpuffung hat am heutigen Freitagmorgen auf einem Campingplatz für einen größeren Einsatz für Feuerwehr, Rettungskräfte und Polizei gesorgt. Ersten Ermittlungen der Beamten des Polizeireviers Rastatt zufolge, kam es gegen 7.30 Uhr im Bereich einer Gartenlaube zu einer Explosion. Was genau hierzu geführt hat, ist noch nicht abschließend geklärt. Ein Mann hat durch die Verpuffung nach derzeitigem Kenntnisstand schwerste Verletzungen davongetragen. Er musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen werden. Die Schadenshöhe wird auf mehrere Zehntausend Euro geschätzt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Baden-Baden wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Ein vorsätzliches Fremdverschulden wird nach ersten Erkenntnissen ausgeschlossen.

