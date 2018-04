Rastatt – Gefährliche Körperverletzung

Rastatt (ots) – Was genau einen 18-Jährigen am frühen Montagabend dazu verleitet hatte, einen ein Jahr älteren Besucher einer Grünanlage unweit der Pagodenburg unvermittelt körperlich zu attackieren, müssen die weiteren Ermittlungen zeigen. Fest steht bis dahin, dass der alkoholisierte junge Mann seinen 19-jährigen Kontrahenten kurz vor 17.30 Uhr plötzlich mit Schlägen traktierte. Anschließend nahm er einen Gürtel und schlug mit diesem mehrfach auf seinen afghanischen Landsmann ein. Die hinzugerufenen Beamten mussten den 18-Jährigen aufgrund seines aggressiven Verhaltes in Gewahrsam nehmen. Er sieht nun einem Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung entgegen. Das Opfer musste später mit leichten Verletzungen in einer Rastatter Klinik versorgt werden.

