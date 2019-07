Rastatt – Gefahren im Internet / Wichtige Hinweise der Polizei

Anzeige

Rastatt (ots) – Zwei acht- und neunjährige Kinder aus dem Landkreis Rastatt haben sich am vergangenen Freitagnachmittag nach einem Chat auf ihren Smartphones erschüttert an ihre Eltern gewendet. Die beiden Mädchen standen über eine Videochat-Plattform in Kontakt zu einem Unbekannten. Wenig später entblößte sich der Mann und präsentierte den Kindern sein Geschlechtsteil. Die Beamten des Kriminalkommissariats Rastatt haben die Ermittlungen aufgenommen.

Grundsätzlich gilt für Eltern: Schützen Sie Ihre Kinder im Netz genauso wie im richtigen Leben. Das bedeutet:

1. Geben Sie Ihren Kindern kein Smartphone mit freiem unkontrollierbarem Zugang ins Internet und achten Sie darauf, wo ihr Kind surft.

Denn: – Mit Leichtigkeit können sie auf pornographischen und extrem jugendgefährdenden Inhalt stoßen. Aber auch Inhalte, die selbst Erwachsene schockieren würden, finden sie. Bedenken Sie: – Alles was denkbar und machbar ist, auch im Schlechten, können Sie antreffen. 2. Nutzen Sie Kinderschutzprogramme, sogenannte „Jugendschutzfilter“, die sie richtig einstellen müssen.

Tipps dazu finden Sie unter:

https://www.klicksafe.de/jugendschutzfilter/

https://www.surfen-ohne-risiko.net/mobil/

Rechnen Sie aber damit, dass technische Hilfsmittel nur Hilfsmittel sind und nicht ganz auszuschließen ist, dass gefährdende Inhalte durchsickern – Zitat „klicksafe“: „Jede technische Hilfestellung kann Medienerziehung nur unterstützen, nicht ersetzen.“

3. Sprechen Sie mit Ihren Kindern regelmäßig über Ihre Kontakte und „Freunde“ im Netz oder in Messenger-Diensten. Ein vertrauensvolles Verhältnis zwischen Eltern und Kindern schützt und hilft rechtzeitig, Gefahren zu erkennen. Sprechen Sie mit Ihrem Kind darüber, was das Wort „Freund“ wirklich bedeutet.

4. Tauschen Sie sich mit Eltern und Schule aus.

5. Eine Frage zum Abschluss: Würden Sie Ihr Kind mitten in der Nacht in einer Stadt frei laufen lassen und morgens wieder abholen? In der „richtigen“ Welt gibt es Rotlichtmilieu, Drogenszene, Missbrauch und Kriminalität aller Art. Das finden Sie und Ihre Kinder auch im Netz!

