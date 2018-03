Rastatt – Gegenverkehr übersehen

Rastatt (ots) – Ein 46-jähriger Volkswagen-Fahrer befuhr am Montagabend die Wilhelm-Busch-Straße von Plittersdorf kommend in Richtung Rastatt, als er kurz vor 21.30 Uhr nach links in die Oberwaldstraße einbiegen wollte. Hierbei missachtete er die Vorfahrt eines entgegenkommenden Renault-Fahrers. Es kam zu einem seitlichen Zusammenstoß, infolgedessen sich der 23 Jahre alte Chauffeur des Megane sowie dessen 24-jährige Beifahrerin leichte Verletzungen zuzogen. Die alarmierten Beamten des Polizeireviers Rastatt bilanzierten einen Gesamtschaden von rund 10.000 Euro.

