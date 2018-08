Rastatt – Gescheiterte Raubüberfall

Anzeige

Rastatt (ots) – Eine Fußgängerin wurde am Dienstagnachmittag Opfer eines versuchten Raubüberfalles in der Jahnallee. Dort hatten zwei noch unbekannte Männer kurz vor 14.30 Uhr versucht, der 32-Jährigen einen mitgeführten Rucksack zu entreißen. Da sich die couragierte Fußgängerin hierbei entschieden zur Wehr setzte und auch um Hilfe schrie, ließen die Angreifer von ihrem Opfer ab und flüchteten in Richtung Freibad. Eine umgehend eingeleitete Fahndung führte nicht zur Ergreifung der Verdächtigen.

