Rastatt – Glasscheiben zerstört, Hinweise erbeten

Rastatt (ots) – Was Unbekannte dazu bewegte, zwischen Montag, 23 Uhr und Dienstag, 14 Uhr, drei Glasscheiben einer Halle in der Kapellenstraße einzutreten, ist noch unklar. Durch die herabstürzenden Glasscheiben, wurden auch im Inneren der Halle Gegenstände in Mitleidenschaft gezogen. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 3.000 Euro bilanziert. Vor Ort konnten nach ersten Erkenntnissen keine Hinweise auf einen möglichen Diebstahl erlangt werden. Wer Hinweise zu verdächtigen Personen geben kann, meldet sich bitte unter der Telefonnummer: 07222 761-0 bei den Ermittlern des Polizeireviers Rastatt.

/jh

