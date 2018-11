Rastatt – Handfeste Auseinandersetzung

Anzeige

Rastatt (ots) – Nach einer körperlichen Auseinandersetzung am Dienstagnachmittag in der Kaiserstraße haben die Beamten des Polizeireviers Rastatt die Ermittlungen aufgenommen. Nach ersten Erkenntnissen soll ein noch unbekannter Mann einen 28-Jährigen in dem Begehren angesprochen haben, auf einem Klemmbrett eine Unterschrift zu tätigen. Als der Endzwanziger den aufdringlichen Bittsteller abwies, kam es zu einem Disput, bei welchem der unbekannte Täter seinen Kontrahenten versucht haben soll zu würgen und zu schlagen. Der 28-Jährige konnte die Angriffe abwehren. Die Beamten haben ein Strafverfahren wegen versuchter Körperverletzung eingeleitet.

