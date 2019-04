Rastatt – Handfester Streit

Anzeige

Rastatt (ots) – Die genauen Hintergründe einer handfesten Auseinandersetzung zwischen zwei Männern am Mittwochabend in der Ottersdorfer Straße nicht noch nicht abschließend geklärt. Fest steht bis dahin, dass ein Zeuge kurz nach 20 Uhr die Polizei verständigte, da er auf einen verletzten 30-Jährigen aufmerksam wurde. Wie die hinzugerufenen Beamten vor Ort feststellten, dürfte es im Vorfeld zu einem Schlagabtausch zwischen dem stark alkoholisierten 30-Jährigen und einem 31 Jahre alten Bekannten gekommen sein. Da sich der Verletzte im Zuge einer anschließenden Behandlung in einem örtlichen Krankenhaus zusehends aggressiver verhielt, musste er letztlich in Gewahrsam genommen werden. Die Ermittlungen zu der Auseinandersetzung laufen.

