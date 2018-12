Rastatt – Hastiger Überholvorgang mit Folgen

Anzeige

Rastatt (ots) – Der offenkundig überhastete Überholvorgang einer Autofahrerin endete am Donnerstagmittag in der Wilhelmstraße mit einem Verkehrsunfall. Die Frau hatte kurz vor 12 Uhr einen vorausfahrenden Peugeot überholt und war hierbei mit dem zeitgleich linksabbiegenden Wagen zusammengestoßen. Durch den Unfall entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 7.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

