Rastatt – Hochwertiges Smartphone ausgetauscht

Anzeige

Rastatt (ots) – Dem Mitarbeiter eines Geschäfts in der Poststraße ist am Dienstagmorgen bei Säuberungsarbeiten aufgefallen, dass ein oder lieber hochwertiges Smartphone eines namhaften Hersteller aus der Auslage fehlte und stattdessen ein anderes Gerät an dessen Platz lag. Der Dieb muss beim Austausch des gesicherten Vorführgeräts sorgfältig vorgegangen sein, denn er hatte es geschafft, die Auslösung der Alarmanlage zu umgehen. Dem Beschäftigten sind am Montag, kurz nach 17:30 Uhr, zwei verdächtige Männer im Laden aufgefallen, die sich auffallend für diese Geräte interessierten. Beide waren zwischen 35 und 40 Jahre alt, etwa 175 Zentimeter groß, schlank, hatten kurze, dunkle Haare und einen leicht dunklen Teint. Einer der Verdächtigen trug möglicherweise einen 3-Tage-Bart. Die Beamten des Polizeireviers Rastatt haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten unter der Rufnummre: 07222 761-0 um Hinweise zu verdächtigen Personen.

/wo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4439092