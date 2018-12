Rastatt – Hoher Schaden in kurzer Zeit

Anzeige

Rastatt (ots) – Zwei Leichtverletzte und ein Gesamtschaden von knapp 60.000 Euro in nur sieben Minuten waren am Montagmorgen nach zwei Unfällen in der Oberwaldstraße in Richtung eines Automobilwerks zu bilanzieren. Zunächst war gegen 6:30 Uhr eine 28-jährige BMW-Fahrerin einer 45-jährigen Skoda-Lenkerin aufgefahren und hatte diese auf den Mercedes eines 36-Jährigen geschoben. Die Lenkerin des Skoda und der Mercedesfahrer wurden dadurch leicht verletzt. Kurz nach diesem Malheur fuhr der 52 Jahre alte Fahrer eines Mercedes-Transporters in gleicher Richtung an die Unfallstelle heran, als er einem vorrausfahrenden VW Tiguan eines 30-Jährigen auffuhr und diesen noch auf den BMW der zuvor verunfallten 28-Jährigen aufschob. Bei dem zweiten Unfall wurde glücklicherweise niemand verletzt. Zur Bergung der Fahrzeuge und Reinigung der Fahrbahn musste die Straße kurzzeitig gesperrt werden.

/rs

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 – 211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4133795