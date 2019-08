Rastatt – Hoher Schaden nach Brand

Anzeige

Rastatt (ots) – Ein brennender Schredder verursachte am Mittwochmittag gegen 15:30 einen Feuerwehreinsatz in der Werkstraße. Nach aktuellen Ermittlungsergebnissen verursachte offenbar ein technischer Defekt an der Maschine die Flammen, welche direkt nach deren Start aufkamen. Die alarmierte Feuerwehr hatte den Brand schnell unter Kontrolle gebracht. Der entstandene Schaden an der Maschine dürfte sich auf mehrere Tausend Euro belaufen.

/gü

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 – 211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4337907