Rastatt – Hoher Schaden nach Sachbeschädigung, Zeugen gesucht

Anzeige

Rastatt (ots) – Was einen bislang Unbekannten dazu getrieben hat, am Donnerstagvormittag einen in der Georg-Ertel-Straße geparkten Ford Ranger zu ramponieren, ist noch unklar. Fest steht, dass der Vandale zwischen 7 Uhr und 12:45 Uhr die rechte Fahrzeugseite des Wagens mit einem spitzen Gegenstand ‚bearbeitete‘ und des Weiteren der Karosserie des hinteren Fahrzeugecks eine heftige Delle zufügte. Die Reparaturkosten dürften sich nach ersten Schätzungen auf über 5.000 Euro belaufen. Mögliche Zeugen des Vorfalls oder wer Hinweise zu verdächtigen Personen geben kann, meldet sich bitte unter der Rufnummer: 07222 761-0 bei den Beamten des Polizeireviers Rastatt.

/wo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 – 211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4429006