Anzeige

Rastatt (ots) – Nachdem ein 35 Jahre alter Mann am Dienstag zunächst in einem Schwimmbad negativ auffiel und wenig später auch noch bedrohlich gegenüber andere Personen auftrat, wurde er durch Beamte des Polizeireviers Rastatt in Gewahrsam genommen. Zunächst wurden die Beamten in das Bad in der Jahnalle gerufen, da der Mann aus unbekannten Gründen gegen eine Scheibe im Kassenbereich schlug und Badegäste verbal anging. Zur Personalienfeststellung wurde er daraufhin an seine Wohnanschrift in die Innenstadt gebracht und in die Obhut dort anwesender Personen übergeben. Wenig später wurde die Polizei erneut alarmiert, da der mit rund eineinhalb Promille alkoholisierte Mittdreißiger in bedrohlicher Weise mit einem Messer diesen Personen entgegen trat. Den hinzugerufenen Beamten gelang es, den 35-Jährigen widerstandslos in Gewahrsam und bis zum nächsten Morgen in behördliche Obhut zu nehmen. Neben der Rechnung für den Aufenthalt bei der Polizei, erwartet den Mann nun ein Strafverfahren.

/rs

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4331466