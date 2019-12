Rastatt – Ins Gesicht geschlagen

Anzeige

Rastatt (ots) – Die Hintergründe einer körperlichen Auseinandersetzung am späten Montagabend in der Kaiserstraße sind noch unklar. Nach derzeitigen Erkenntnissen soll ein 31 Jahre alter Mann seinem vier Jahre jüngeren Kontrahenten gegen 23:10 Uhr in dessen Gesicht geschlagen und den getragenen Pullover zerrissen haben. Der 27-Jährige begab sich selbständig in ärztliche Behandlung. Möglicherweise hat die festgestellte Alkoholisierung von über 1,5 Promille zur aggressiven Verfassung des 31-Jährigen beigetragen. Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen von einem Begleiter nach Hause gebracht. Die Beamten des Polizeireviers Rastatt ermitteln wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung.

