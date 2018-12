Rastatt – Kind bei Unfall verletzt und weitergefahren

Anzeige

Rastatt (ots) – Zu einem Unfall zwischen einem Kind und einem noch unbekannten Autofahrer kam es am Montagmittag in der Röttererbergstraße. Gegen 13:30 Uhr fuhr der nun gesuchte Autofahrer mit einem Pkw aus einem Parkplatz zwischen der dortigen Schule und einer benachbarten Kirche nach links in die Röttererbergstraße ein, um weiter in Richtung Richard-Wagner-Ring zu fahren. Zu diesem Zeitpunkt überquerte jedoch bereits ein 12-jährige Junge im Bereich der dortigen Bushaltestelle zu Fuß die Fahrbahn in Richtung Händelstraße. Durch den Außenspiegel des Autos wurde der Junge am Oberkörper erfasst und leicht verletzt. Nach dem Unfall soll der Fahrer ausgestiegen sein, dem Kind die Schuld zugewiesen und seine Fahrt fortgesetzt haben. Die Beamten des Polizeireviers Rastatt haben die Ermittlungen zur Identität des Autofahrers und dem genauen Unfallhergang aufgenommen.

