Rastatt – Kollision mit Motorrad

Rastatt (ots) – Die Kollision zwischen einem Auto und einem Motorrad führte am Montag zu leichten Verletzungen des Zweiradfahrers. Die 66 Jahre alte Lenkerin eines Ford war kurz vor 16:30 Uhr auf der Röttererbergstraße unterwegs, als sie an der Kreuzung den von rechts aus der Franz-Phillipp-Straße herannahenden, bevorrechtigten Motorradfahrer offenbar zu spät erkannte und es zum Zusammenstoß kam. Mehrere Passanten und anschließend hinzugerufene Rettungskräfte kümmerten sich um den 63-jährigen Zweiradfahrer, welcher anschließend in das Krankenhaus nach Rastatt gebracht wurde. Der Sachschaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt.

