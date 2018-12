Rastatt – Kontrolle mit Folgen

Anzeige

Rastatt (ots) – Eine Verkehrskontrolle durch Beamte des Polizeireviers Rastatt wurde in der Nacht zu Freitag einer 38-jährigen Rollerfahrerin zum Verhängnis. Die Frau wurde kurz nach Mitternacht in der Friedrich-Ebert-Straße einer genaueren Überprüfung unterzogen. Hierbei stellten die Ordnungshüter fest, dass sie nicht nur unter dem Einfluss von Drogen am Lenker ihres Zweirades gesessen haben dürfte – sie ist zudem nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis. Die nächtliche Ausfahrt war beendet und eine Blutentnahme die Folge.

/ya

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4136798