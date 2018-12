Rastatt – Kontrollstelle

Anzeige

Rastatt (ots) – Beamte des Polizeireviers Rastatt haben am Dienstagabend auf der L75 eine Kontrollstelle errichtet. Zielrichtung der Überprüfungen war die Erhöhung der Verkehrssicherheit, wobei die Verkehrsteilnehmer auf ihre Fahrtüchtigkeit und deren Fahrzeuge auf Mängel kontrolliert wurden. Erfreulich war hierbei, dass kein Verkehrsteilnehmer sein Fahrzeug mit einem zu hohen Alkoholwert steuerte. Trotzdem mussten die Beamten 11 Verstöße ahnden. Etwa die Hälfte der kontrollierten Personen benutzten ihr Handy am Steuer und müssen nun mit einem Bußgeld sowie einem Punkt in Flensburg rechnen.

