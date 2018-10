Rastatt: 300 Liter Diesel abgezapft

Anzeige

Dreiste Langfinger haben im möglichen Zeitraum von Donnerstag 16:30 Uhr bis Freitag 4:50 Uhr rund 300 Liter Dieselkraftstoff entwendet.

Die Unbekannten machten sich an zwei am Berliner Ring abgestellten Sattelzugmaschinen zu schaffen und zapften jeweils 150 Liter des eingefüllten Kraftstoffes ab. Neben dem Diebstahlsschaden von 300 Euro entstand ebenso ein Sachschaden in gleicher Höhe an den Fahrzeugen. Die Beamten des Polizeireviers Rastatt haben die Ermittlungen aufgenommen.

(ots/bnn)

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4092267