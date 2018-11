Rastatt – Kraftstoff entwendet

Anzeige

Rastatt (ots) – Unbekannte haben sich im Zeitraum zwischen Donnerstag, 11 Uhr, und Freitagnacht an einem im Berliner Ring geparkten Lastwagen zu schaffen gemacht. Die Langfinger brachen zunächst den verschlossenen Dieseltank des Fahrzeuges auf und pumpten anschließend rund 120 Liter Kraftstoff ab. Ob zwei ähnliche Taten vom vergangenen Wochenende hiermit in Verbindung stehen, wird derzeit geprüft. Auch hier wurde in der Oberwaldstraße und in der Lochfeldstraße Diesel abgepumpt. Die Beamten des Polizeireviers Rastatt haben die Ermittlungen aufgenommen.

/ya

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-210

E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4104803