Rastatt, L 77 – Schweren Verletzungen an der Unfallstelle erlegen

Anzeige

Rastatt (ots) – Ein junger Zweiradfahrer ist heute Morgen nach einem Unfall auf der L 77 zwischen Rastatt und Plittersdorf seinen schweren Verletzungen noch an der Unfallstelle erlegen. Nach bisherigen Erkenntnissen war der Fahrer eines Leichtkraftrads kurz vor 7:25 Uhr ungebremst in das Heck eines stehenden Kleinlastwagens geprallt. Der Lenker des Sprinters wollte von der L 77 nach links auf einen Wirtschaftsweg abbiegen. Ein Notarzt, die Besatzungen eines Rettungswagens sowie eines Rettungshubschraubers konnten nur noch den Tod des Verunglückten feststellen. Die L 77 ist derzeit in beide Richtungen gesperrt. Zur Klärung des Unfallgeschehens wird ein Gutachter hinzugezogen. Der Sachschaden dürfte nach ersten Schätzungen im Bereich von etwa 10.000 Euro liegen.

/wo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781/21-1211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4346044