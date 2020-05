Rastatt – Mehrere Beleidigungen

Anzeige

Rastatt (ots) – Nachdem ein 28-Jähriger am frühen Mittwoch gegen 0:45 Uhr zuerst die Mitarbeiterin einer Tankstelle in der `Kehler Straße` beleidigt hat, ließ er seinen offenbaren Frust wenig später an den Beamten des Polizeireviers Rastatt aus. Diese kontrollierten den Mann wenig später nach den Beleidigungen an der Tankstelle und mussten feststellen, dass er offenbar unter dem Einfluss von Alkohol von dort weggefahren war. Ein Atemalkoholtest brachte einen Wert von knapp unter einem Promille zutage. Nach Auswertung einer anschließend erhobenen Blutprobe erwarten ihn nicht nur die Anzeigen wegen Beleidigung und Trunkenheit im Verkehr, sondern auch eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen der Verweigerung die eigenen Personalien anzugeben. /ma

