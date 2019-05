Rastatt – Mehrere Leichtverletzte nach Auffahrunfall

Anzeige

Rastatt (ots) – Gegen 18 Uhr kam es am Montag in der Lützowerstraße auf Höhe einer dortigen Gaststätte zu einem Auffahrunfall. Durch eine Streife des Polizeireviers Rastatt erfolgte die Unfallaufnahme. Die Unfallermittlungen ergaben, dass ein 30-Jähriger wohl infolge Unachtsamkeit mit seinem Audi auf den vor ihn fahrenden Mercedes eines 42-Jährigen aufgefahren war. Der Fahrer des Mercedes sowie seine drei Mitfahrer wurden hierbei leicht verletzt. An den Autos entstand ein Schaden von Schätzungsweise 3.000 Euro. Den Audi-Fahrer erwartet nun eine Strafanzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung im Straßenverkehr.

/ag

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-210

E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4282793