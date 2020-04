Rastatt – Mehrere Strafanzeigen

Anzeige

Rastatt (ots) – Nach einem Polizeieinsatz am frühen Mittwoch muss ein Jugendlicher mit mehreren Anzeigen rechnen. Beamte des Polizeireviers Rastatt, welche gegen 1:15 Uhr zum Brand einer Mülltonne in den Leopoldring gerufen wurden, wollten im Zuge einer diesbezüglich eingeleiteten Fahndung kurz vor 2 Uhr einen verdächtigen Rollerfahrer kontrollieren. Dieser bemühte sich jedoch redlich, der Polizeikontrolle zu entkommen. Nachdem der 17-Jährige beim Abbiegen vom `Westring` in die `Wallstraße` stürzte, konnten die Ordnungshüter ihn nach einer kurzen Verfolgung zu Fuß vorläufig festnehmen. Bei dem Sturz zog sich der Zweirad-Fahrer leichte Verletzungen zu. An dem Roller und einem weiteren Fahrzeug entstand Sachschaden von rund 600 Euro. Im Zuge einer genaueren Überprüfung mussten die Beamten nicht nur feststellen, dass der junge Mann offenbar nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, sondern mutmaßlich auch unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln stand. Nach Auswertung einer erhobenen Blutprobe erwarten ihn hierfür die zugehörigen Konsequenzen. Überdies stellte sich heraus, dass der vom Jugendlichen benutzte Roller in der Nacht von Samstag auf Sonntag in der Fuhrmannstraße gestohlen wurde.

Während die Wehrleute aus Rastatt die brennende Mülltonne und eine daneben befindliche, ebenfalls durch die Flammen beschädigte Fußgängerampel vollständig löschen konnten, entdeckten die Polizeibeamten mehrere Hinweise, welche den 17-Jährigen mit der mutwillig in Brand gesetzten Mülltonne in Zusammenhang bringen könnten. Gegen ihn wurden nun etliche Strafverfahren eingeleitet.

