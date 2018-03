Rastatt – Mehrere Verstöße bei Verkehrskontrolle

Rastatt (ots) – Im Zeitraum von rund zwei Stunden mussten die Beamten des Polizeireviers in Rastatt am späten Montagnachmittag gleich mehrere Verstöße feststellen. Die Ordnungshüter hatten zwischen 16 Uhr und 18 Uhr eine Kontrollstelle in der Kapellenstraße eingerichtet. Unter anderem mussten elf nicht angeschnallte Autofahrer angehalten werden, in zwei weiteren Fällen waren transportierte Kinder nicht richtig gesichert. Zwei Autofahrer hatten während der Fahrt ´wichtige´ Dinge an ihren Mobiltelefonen zu erledigen. Die Fahrzeugführer müssen nun mit den entsprechenden Bußgeldern rechnen. /ma

