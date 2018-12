Rastatt – Missglücktes Rangiermanöver

Anzeige

Rastatt (ots) – Das missglückte Rangiermanöver eines Autofahrers in der Straße ´Am Grün´ hat am Mittwochnachmittag zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden und einer Verletzten geführt. Der 71- Jährige hatte kurz nach 16 Uhr den Rückwärtsgang an seinem Mercedes eingelegt und war hierbei mit einem hinter seinem Wagen wartenden Ford einer 26-Jährigen zusammengestoßen. Durch die Kollision zog sich die Frau leichte Verletzungen zu. Der an den Autos verursachte Sachschaden kann noch nicht beziffert werden.

/pb

