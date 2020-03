Rastatt – Missverständnis?

Anzeige

Rastatt (ots) – Vermutlich deutete ein 28-Jähriger die Ampelanlage An der Ludwigsfeste falsch, als er am Mittwoch gegen 21:40 Uhr, obwohl er zuvor mit seinem Audi an der roten Ampelanlage angehalten und einige Zeit gewartet hatte, unvermittelt losfuhr. Die Ampelanlage der Linksabbiegerspur schaltete beim Wartevorgang auf Grün, was den 28-Jährigen wohl zum Losfahren veranlasste. Glück und Pech lagen nah beisammen. Glück, dass es mit den von rechts losfahrenden Verkehrsteilnehmer weder zu Behinderungen noch Gefährdungen kam. Pech, dass direkt neben dem Audi-Fahrer ein Streifenwagen der Beamten des Polizeirevier Rastatt stand und den Verkehrsverstoß beobachtete.

